Ответная мера: Россия запретит Британии ловить рыбу в части Баренцева моря

Фото: www.globallookpress.com / Michal Fludra

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Совет Федерации одобрил закон о денонсации соглашения с королевством о рыболовстве.

Россия запретит морякам из Великобритании ловить рыбу в своей зоне Баренцева моря. Соответствующий закон на пленарном заседании уже одобрил Совет Федерации.

Речь идет о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, который исключит возможность для недружественной страны вести промысел вдоль побережья Кольского полуострова и острова Колгуев в Баренцевом море. Документ был принят в 1956 году между СССР и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

В сопроводительных документах, денонсирующих соглашение, говорится о том, что оно имело преимущественно одностороннюю направленность и России какую-либо выгоду не приносила, в том числе, в виде дохода в государственную казну.

«Аннулирование соглашения позволит выполнить по меньшей мере три задачи: исключит возможность добычи водных биоресурсов недружественной страны в наших территориальных водах, лишит указанную страну возможности скрытой разведки, а также уменьшит присутствие английского флота в Арктике», — говорится в решении Совфеда.

Стоит отметить, что международное право позволяет расторгать соглашение в одностороннем порядке.

«Запрет Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря — это давно назревшая, законная и адекватная ситуации ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона», — отметил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Кстати, Великобритания еще в марте 2022-го года предприняла первые шаги по отдалению в сфере прошлых договоренностей с Россией, отказавшись от режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.

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