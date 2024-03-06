«Решили поиграть»: как актер Устюгов стал рокером и создал группу «Экибастуз»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov; 5-tv.ru

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Звезда «Ментовских войн» рассказал, почему определяет стиль своего музыкального коллектива, как «унылый питерский рок».

Создание рок-группы «Экибастуз» связано с переездом в Петербург и съемками сериала «Чума» (2015). Об этом основатель и фронтмен коллектива — актер Александр Устюгов рассказал 5-tv.ru перед сольным концертом в Москве.

В «Чуме» Устюгов играл одну из главных ролей и выступил сорежиссером в паре с известным петербургским режиссером и продюсером Алексеем Козловым.

«Он, как продюсер, сказал, что у нас не хватает денег на песни о 90-х, нужно что-то написать. Я спрашиваю: „Кто это будет петь?“. „Ты и спой“, — сказал он походя и убежал. Так получилось, что мы собрались с коллективом, записали. Песни в фильм вошли, они пошли фоном», — рассказал Устюгов.

После этого актер снова собрался с музыкантами, участвовавшими в записи песен для фильма, они решили попробовать поиграть и дать первый концерт.

«И вот уже пробуем десять лет: что-то играем, пишем, сейчас записываем большой трибьют-альбом, посвященный Владимиру Высоцкому — 22 песни. У нас огромное количество планов, но мало времени, и мы ничего не успеваем», — признался Устюгов.

Жанр своей группы актер называет «питерским роком», однако это очень условно. Устюгов считает, что жанры определяют музыкальные критики, а музыканты просто играют то, что им нравится.

«Поэтому у нас сначала был „питерский фанк“, чтобы отвязались. Никто не знал, что такое „фанк“, нас даже называли „питерским панком“, путая панк и фанк. Сейчас мы себя называем „унылым питерским роком“. Это просто чтобы ни у кого не возникало вопросов, в каком жанре мы играем. На самом деле, никаких жанров мы не придерживаемся и играем все, что душе угодно», — пояснил Устюгов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, при каких смешных обстоятельствах актер Александр Устюгов познакомился с кумиром своей юности — лидером группы «Алиса» Константином Кинчевым.