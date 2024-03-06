Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Подробности привели власти региона.

Пожар произошел на складе с топливом после атаки украинского беспилотника в Курской области. О случившемся сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня в результате атаки украинского беспилотника в Железногоском районе возник пожар на складе», — уточнил глава субъекта.

Старовойт уточнил, что загорелся один из резервуаров с топливом. На месте уже работают оперативные службы. По информации властей, пострадавших в результате нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью.

Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.