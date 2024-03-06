Украинские СМИ сообщили о серии ночных взрывов под Киевом и в других областях
В Сумской и Хмельницкой областях сообщили о повреждениях инфраструктуры
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Elena Mayorova; 5-tv.ru
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Ресурсы писали о хлопках и в других областях страны.
Серия взрывов прогремела минувшей ночью на Украине. Местные СМИ сообщают об ударах в Сумской, Киевской, Харьковской и Хмельницкой областях.
По некоторой информации, несколько тяжелых дронов-камикадзе атаковали объекты ВСУ под Одессой. Взрывы было слышно и в самом городе. В 13 регионах страны была объявлена воздушная тревога, в том числе в столице. В Киевской областной военной администрации заявили о работе систем ПВО.
Также исполняющий обязанности главы города Сумы Артем Кобзарь проинформировал о повреждении объекта критической инфраструктуры. Подобные сообщения поступали также от властей Хмельницкой области.
В российском Минобороны информацию о нанесении ударов по объектам критической инфраструктуры на территории Украины пока не сообщили.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о серии взрывов, в том числе в Киеве.