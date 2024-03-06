Средства ПВО уничтожили украинский дрон над Воронежской областью

Фото: © РИА Новости

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Попытку ВСУ атаковать российский регион подтвердили в Минобороны.

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Воронежской область. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа», — написал он.

Согласно предварительным данным, последствий нет. Гусев добавил, что контролирует оперативную ситуацию в области.

Позднее в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ подтвердила пресечение попытки ВСУ атаковать российские объекты под Воронежем с помощью дрона. В ведомстве уточнили, что перехватить БПЛА удалось примерно в 07:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне, 5 марта, в Воронежской области была объявлена авиационная опасность в связи с приближением вражеских беспилотников.

Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.