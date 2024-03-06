Число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве выросло до 18

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших при пожаре в котельной Шагонарской ТЭЦ в Туве достигло 18 человек. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось о 16 пострадавших. Ведутся поиски еще трех человек, они числятся пропавшими.

Известно, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. У троих состояние ближе к удовлетворительному. Всех пострадавших госпитализируют в республиканские больницы города Кызыл.

На месте работают пожарные расчеты. С огнем пытаются справиться семь спасателей и четыре единицы пожарной техники. Также аварийные бригады мобилизованы для устранения последствий пожара.

Приблизительно в 06:00 часов утра стало известно, что огонь охватил котельную Шагонарской ТЭЦ. Помещение оказалось сильно задымлено. По предварительной информации, взрыв произошел в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.

На смену перед происшествием заступил 21 человек. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о взрыве на объекте инфраструктуры в Белгородской области.