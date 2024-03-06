Пожар на Шагонарской ТЭЦ в Туве локализовали

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Telegram / МЧС Республики Тыва / mchstuva; 5-tv.ru

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В результате происшествия госпитализировали 18 человек.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ в республике Тыва локализовали на площади 50 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Сейчас ведется мониторинг всех организаций социальных отраслей. Также занятия в школах Шагонара отменили. Министр образования Тувы Елена Хардикова сообщила в своем личном блоге, что детей передают родителям и законным представителям.

«Каждое учреждение находится на контроле. Максимально сохраняем тепло до устранения аварийной ситуации. Руководство детских садов и школ проинструктированы о дальнейших действиях», — сообщила чиновник.

Министерство культуры региона подготовило тепловые пушки, которыми можно будет воспользоваться при необходимости. Если понадобиться, то их могут использовать в зданиях Центральной библиотечной системы, районном центре культуры, Детской школы искусств и в модельном агентстве «Он-Кум». Руководители перечисленных учреждений постоянно следят за ситуацией.

Тем временем губернатор Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что он уже прибыл на место происшествия. Он рассказал, что 18 человек госпитализировали. Шесть находятся в тяжелом состоянии, девять — в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших чувствуют себя удовлетворительно.

Потерпевших доставляют в Республиканские больницы в Кызыле. Всего на смене в ТЭЦ находился 21 человек. Сейчас идут поиски оставшихся троих сотрудников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ выросло до 16.