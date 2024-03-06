В Госдуме предложили включить социальное жилье в новую нацпрограмму

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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Не все россияне могут позволить себе даже льготную ипотеку.

В Госдуме предлагают новые меры поддержки для молодых семей. Как пишут «Известия», депутаты хотят включить социальное жилье в новую национальную программу. О ней в послании к Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин.

Авторы инициативы поясняют — не все россияне могут позволить себе даже льготную ипотеку. Встать на ноги молодым семьям поможет субсидированное арендное жилье.

Большинство экспертов идею поддерживают. И отмечают возможность выдачи соцжилья супругам для повышения рождаемости в стране. По их словам, жилищный кредит, который берут после рождения первого ребенка, очень часто останавливает пары в решении завести второго.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минфине рассказали о продлении семейной ипотеки в России до 2030 года.