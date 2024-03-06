Десять человек пострадали при пожаре в котельной ТЭЦ в Туве

Фото: © РИА Новости / Николай Хижняк

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По факту инцидента будет создан оперативный штаб.

Пожар в Республике Тува накрыл котельную Шагонарской ТЭЦ. Помещение сильно задымлено. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС по региону.

На месте возгорания работают пожарные расчеты. С огнем сражаются семь сотрудников ведомства и четыре единицы техники.

Глава региона Владислав Ховалыг прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале. Губернатор рассказал, что пострадали десять человек.

«Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Погибших нет, но известно о десяти пострадавших. Они госпитализированы. На месте работают оперативные службы, здание оцеплено. Выезжаю в Шагонар. Мобилизуем аварийные бригады для устранения последствий», — написал глава региона.

Причины пожара выясняются. По факту инцидента будет создан оперативный штаб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв произошел на объекте инфраструктуры в Белгородской области.