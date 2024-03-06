Фестиваль «Алина»-2024 прошел в Минске

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В мероприятии приняли участие более 350 спортсменов из 14 стран.

Более 350 спортсменов из 14 стран приняли участие в благотворительном фестивале «Алина-2024», который прошел на федеральной территории «Сириус». Мероприятие объединило звезд художественной гимнастики и тех, кто делает в спорте первые шаги. А тысячи зрителей со всего мира стали свидетелями уникального гимнастического шоу. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Александра Мостославского.

Праздник красоты, грации и спорта, стартовавший несколько дней назад в Сочи, теперь состоялся и в Минске! Фестиваль, который придумала и организовала легендарная олимпийская чемпионка Алина Кабаева, стал одним из главных спортивно-культурных событий в жизни братских государств.

«По традиции, Международный благотворительный фестиваль художественной гимнастики „Алина“, проходит в самых лучших залах. В этом году сразу два спорткомплекса приняли этот праздник. В Сочи — Академия художественной гимнастики „Небесная грация“ Алины Кабаевой, а в Минске фестиваль состоялся на грандиозной „Минск-Арене“. Именно тут проходят крупнейшие международные соревнования, концерты и шоу», — рассказывает корреспондент.

«Впервые наш фестиваль проводится за пределами России — в гостях у наших друзей в Республике Беларусь. Для меня большая честь представлять наш спортивный праздник именно здесь. Потому что Белоруссия славится своими достижениями в художественной гимнастике, и этот вид спорта здесь очень популярен!» — говорит олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Свободных мест на фестивале в Минске не было! Ирина Лепарская — главный тренер Национальной сборной Республики Белоруссия по художественной гимнастике — признается: такого аншлага не припомнит со времен Советского Союза.

«Да, вся Беларусь, узнав о таком празднике, просто стремится в Минск. Едут из областей, едут из маленьких городов. Все гимнастические школы по всем гимнастическим дисциплинам будут в „Минск-Арене“. Ажиотаж потрясающий!» — говорит Лепарская.

Это уже 13-й по счету Международный фестиваль. За его историю на нем выступили тысячи спортсменов со всего мира. Только в этом году в Минск и Сочи приехало более 350 участников из 14 стран.

«Что касается белорусских партнеров, все было на высоком уровне! Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в этом празднике, кто помогал нам. Детям, хореографам, тренерам. И здорово, что есть спорт, есть искусство, потому что спорт и искусство объединяет людей, наши народы. Мы все разные, но мы вместе!» — говорит Алина Кабаева.

Кстати, декорации и костюмы делались сразу для двух фестивальных площадок, да и монтаж оборудования в России и Белоруссии проходил практически синхронно.

«Нам очень помогла площадка „Минск-Арена“, которая быстро сняла хоккейные борта, потому что мы все-таки находимся на хоккейной арене, быстро застелила лед специальным материалом. Наша задача превратить ледовую арену в Академию художественной гимнастики хотя бы на один вечер», — говорит технический директор фестиваля «Алина» в Белоруссии Алексей Юшечкин.

Елизавета Зорькина солирует на минской арене в ключевом номере нынешнего фестиваля «Две Сестры», посвященного дружбе российского и белорусского народов. Ответственность колоссальная! Ведь она воплощает на ковре аллегорический образ родной Белоруссии. Гимнастка признается — в спорте, как и в жизни, между нашими странами царит важение, дружба, любовь, и взаимопонимание.

«Всегда смотрю на российских гимнасток, на их технику, на исполнение элементов, на артистичность в гимнастике. В жизни со всеми девочками общаюсь, они очень приветливые. Соревнуемся только на ковре, а так все очень дружим», — говорит серебряный призер юниорского чемпионата Европы Елизавета Зорькина.

Алина Горносько — сильнейшая гимнастка Белоруссии. На Олимпийских играх в Токио стала бронзовым призером. Считается одной из самых артистичных гимнасток мира. Вот и на этот раз покорила зал необыкновенным номером с невероятной шляпой.

«Это мой первый фестиваль „Алина“, никогда не принимала участия, что для меня это тоже что-то волнительное и что-то новое, а также очень приятно принимать это на минской арене, в столице», — признается Горносько.

Наталья Белугина поставила для нынешних фестивалей сразу четыре показательных номера, в которых принимают участия гимнастки из разных стран. Опытный наставник уверяет — после таких выступлений потенциал юных спортсменов раскрывается с особенной силой.

«Участие (в фестивале дает. — Прим. ред.) толчок просто очень большой! (Гимнастки. — Прим. ред.) становятся намного эмоциональнее, потому что здесь мы развиваем не только художественную гимнастику и наши элементы, а как раз артистизм», — говорит тренер, хореограф-постановщик, мастер спорта по художественной гимнастике Наталья Белугина.

Аарон Осава-Горовиц — артист Мариинского театра, ученик Николая Цискаридзе, восходящая балетная звезда — тоже участник нынешнего фестиваля «Алина». Этот молодой танцовщик с израильско-японскими корнями, востребован во всем. Но своей жизни вне России, и без ее культуры — не представляет.

«Я исполняю партию, которая посвящена памяти легендарного танцовщика Асафа Мессерера. Он исполнял вариацию с лентой в балете „Красный мак“. Этот номер наглядно показывает, насколько близки эти два вида искусства — балет и художественная гимнастика!» — говорит Аарон Осава-Горовиц.

Многообразие национальных культур «Союзного государства» дополнило выступление Кубанского казачьего хора. А ансамбль танца Чеченской Республики «Вайнах» исполнил зажигательную лезгинку в сочетании с русским народным хитом «Выйду на улицу». Украсили венок хореографическо-вокальных композиций и выступления белорусских коллективов — Государственного ансамбля академического танца Белоруссии и Детского ансамбля «Хвилинка».