Российские войска ведут интенсивные бои под Лисичанском

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Наши бойцы отмечают — чтобы отбросить врага назад, арсенала предостаточно.

Российские военные планомерно теснят подразделения ВСУ. Наши бойцы ведут интенсивные бои под Лисичанском, где боевики оборудовали мощный укрепрайон. С передовой репортаж корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Ночью еще подмораживает, но уже к утру солнце топит снег, делая дороги едва проходимыми.

На горизонте главный символ стойкости Лисичанска — городской нефтеперерабатывающий завод. Дальше уже линия боевого соприкосновения.

Современные реалии, которые диктуют боевые действия, заключаются в следующем: еще полгода назад мы двигались ровно по этой же дороге и боялись попасть под минометный огонь противника. Сейчас этого боишься меньше всего, потому что FRV-дроны становятся ощутимой головной болью.

Чтобы небо было чистым и хоть немного безопасным, в окрестностях Лисичанска постоянно дежурят зенитчики 6-й казачьей бригады. Уже в штабе нам показывают результаты противодействия.

«Их несколько тысяч поражающих элементов, там бочонки разные, разных размеров. Вот такая падла под низом на себе несет. Этот полностью рабочий — перепрошить и отправить обратно», — рассказывает один из военнослужащих.

Отвечают наши бойцы ударами орудий всех возможных калибров. Задача номер один — занять плацдарм в Белогоровке. Поселок превратился в мощный укрепрайон. Фильтровальная станция и меловой завод — основа, на которой держится оборона ВСУ

«Мы заходили с Первомайска, с первомайской стороны и до Спорного. Задачи оборонительные и штурмовые», — отмечает российский военный.

Там, где пехоте не пройти, в процесс вмешиваются тяжелые огнеметные системы. Кадры объективной фиксации: самое опасное оружие в зоне проведения СВО точечно и кучно поражает крепкий опорный пункт ВСУ, не давая шанса на спасение.

Пункт управления 6-й казачьей бригады внимательно отслеживает любое перемещение ВСУ. Говорят, арсенала на то, чтоб отбросить врага назад, всегда предостаточно.