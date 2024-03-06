Не только стихи: чем еще знаменита Агния Барто

Фото: © РИА Новости / Михаил Озерский

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Сначала поэтесса пережила собственную трагедию, а потом начала помогать людям.

Агния Барто известна своими стихотворениями для детей. Многие поколения выросли на творчестве поэтессы, но не все знают, что писательница занималась еще одним очень важным и благим делом. Она помогала воссоединять семьи, которые разделились во время Второй мировой войны. Но пришла писательница к этому не сразу.

В конце войны, в 1945 году, в семье писательницы произошла трагедия. Ее 18-летний сын Гарик ехал на велосипеде и его сбила машина. К сожалению, юношу спасти не удалось. После этого Барто ушла в себя на несколько лет. Не сойти с ума помогло творчество.

В 1947 году Барто написала поэму «Звенигород», которая рассказывает о детях войны, оставшихся без родителей.

Спустя несколько лет произведение попало в руки женщины, которая во время Великой Отечественной войны потеряла связь с маленькой дочерью. Десять лет мать не могла найти своего ребенка. После прочтения поэмы, женщина решила написать Барто и рассказать о своем горе. Писательница не оставила эту историю без внимания. Она обратилась в милицию и спустя несколько лет семья воссоединилась.

Благодаря этой истории Барто смогла вновь обрести смысл в жизни. Она посвятила себе не только поэзии, но и помощи в объединение разлученных семей.

Девять лет писательница вела программу «Найти человека» на радио «Маяк». Благодаря поэтессе удалось воссоединить 927 семей. Работа же для Барто стала спасением от всех жизненных проблем.

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