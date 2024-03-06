«Воплощение непростой женской судьбы»: что Кай Метов думает о Татьяне Булановой

Фото, видео: Стукалин Евгений / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитые артисты дружат не один десяток лет. В честь дня рождения подруги, Метов раскрыл некоторые ее секреты.

Заслуженный артист РФ Кай Метов поздравил свою подругу, коллегу по высокому званию Татьяну Буланову с днем рождения в эксклюзивном интервью 5-tv.ru. Певице исполнилось 55 лет. Красивую дату исполнительница отмечает, по словам друга, с радостью и огоньком в глазах. Она построила успешную карьеру на сцене, она счастлива в личной жизни, хоть путь к этому счастью и был тернистым.

Как рассказал Кай Метов, его знакомство с Булановой произошло задолго до первой встречи. Он знал ее по песням, которые, впрочем, на слуху у всей России. В 90-е музыкантов свела общая программа на одной из концертных площадок, с тех пор их связывают теплые отношения. Как признался певец, он очень рад, что его подруга добилась творческих высот, собрала богатый репертуар красивых композиций — узнаваемых и популярных.

«Таня — это человек, который, наверно, прежде всего воплощение такой непростой женской судьбы, скажем так. И поэтому многие женщины в нашей стране, я просто в этом уверен, переживают вместе с ней за все перипетии ее и творческой, и личной жизни», — сказал артист.

По мнению Кая Метова, счастье заключается в способности дарить окружающим теплоту, раскрывать свое сердце и получать то же взамен. Он считает, что у Булановой это прекрасно получается, причем не только на сцене, но и в обычной жизни. Артист назвал подругу порядочным, честным человекам, умеющим буквально заряжать позитивом. Кроме того, она надежный человек, без «двойного дна», и правдоруб. Рядом с ней Метов и час чувствует себя настоящим, искренним, а это дорогого стоит.

«Могу сказать, что сейчас у Тани горят глаза, рядом с ней хороший мужчина, надежный, Валеоа. И я очень рад, что ей в этом смысле повело. Дорогая Таня, ну ты знаешь, что я тебя очень люблю. Я хочу пожелать, чтобы в твоей жизни все было стабильно, хорошо, здорово», — обратился к подруге Метов.

Коллега пожелал Татьяне Булановой здоровья, которого хватит на все новые замыслы и песни. Чтобы дети жили в радости, а преданный муж всегда был рядом. И чтобы песни ее неизменно звучали по всей стране. К слову, в прошлом месяце супруг артистки Валерий Рундев тоже отмечал день рождения, ему исполнилось 36 лет. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Буланова его поздравила.