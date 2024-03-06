Все из детства? Почему Бузова, Волочкова и Самбурская до сих пор одиноки

Психолог Немова: из-за детских травм Бузова до сих пор не нашла свою любовь

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Воспитание родителей сильно повлияло на звезд российского шоу-бизнеса, считает психолог.

Певица Ольга Бузова, балерина Анастасия Волочкова и актриса Настасья Самбурская построили успешную карьеру, но так и не нашли свою любовь. Почему они до сих пор не обрели счастья в личной жизни — попыталась ответить психолог Наталья Немова.

Ольга Бузова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артистка имела два серьезных романа, за которыми очень внимательно следила общественность. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым и блогером Давидом Манукяном. Оба мужчины повысили свою медийность после отношений с певицей.

«Если человек замечает, что попадает в повторяющиеся ситуации, выбирает похожих людей, которые всегда приводят к травме и разочарованию, которые нарушают границы, то это сигнал о непроработанных чувствах, которые бессознательно снова и снова заставляют современных принцесс выбирать «не тех», — цитирует специалиста KP.RU.

Немова предположила, что певице чего-то не хватало в материнской любви. Как известно, Ирина Бузова была очень сдержана в словесном выражении чувств.

«Итог такого сформированного прошлого — большой соблазн наполнять других, инвестировать в другие объекты любви и доказывать свою „хорошесть“, а это невероятно выматывает», — сказа специалист.

Она отметила, что если мужчины заметят такое поведение, то они могут начать манипулировать Бузовой.

Анастасия Волочкова

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Мама балерины очень сильно повлияла на ее жизнь. Например, по словам Волочковой, именно из-за родителя у нее не сложились отношения с предпринимателем Сулейманом Керимовым.

Создать семью Волочкова смогла лишь с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого родила дочку Ариадну. Однако и этот союз быстро распался. Артистка в неудачах в личной жизни винит мать.

По мнению психолога, балерина очень долго оставалась в детском возрасте из-за своего воспитания. Сейчас же она ведется себя как подросток.

«Фактически Анастасии не передали навыков, необходимых для формирования зрелости в ходе взросления», — отметила специалист.

По мнению психолога, именно поэтому Волочковой не удается построить крепкие отношения с кем-либо.

Настасья Самбурская

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актриса никогда не была в длительных отношениях. Возможно, что она выработала в себе модель поведения «смотри, но не трогай». Дело в том, что Самбурскую в детстве избивал отец. Психолог пояснила, что именно поэтому у актрисы есть желание отгородиться от партнера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузовой сделали предложение руки и сердца.