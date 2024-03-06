В Госдуме подготовили проект о повышении суммы маткапитала

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Представители трех партий подготовили законопроект о повышении выплаты за второго ребенка в связи с инфляцией и ростом цен на жилье.

Законопроект о повышении размера материнского капитала подготовили депутаты Госдумы из трех фракций — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». Согласно документу, в случае его принятия с 1 февраля 2025 года выплата составит 756,7 тысячи рублей на первого ребенка, миллион на второго и еще миллион на третьего, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло. По мнению авторов инициативы, темпы инфляции и рост цен на жилье мотивирует пересматривать систему получения маткапитала.

Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. Изменения планируется внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Депутаты отмечают в пояснительной записке, что с 1 февраля 2024 года размер маткапитала был проиндексирован на 7,4% и составил 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго. За 15 лет, с 2007 по 2022 годы, поддержку получили 12 миллионов семей, 9,8 миллиона из них уже потратили всю сумму или ее часть.

По данным депутатов, 7,9 миллиона из тех 12-ти улучшили жилищные условия за счет маткапитала. Они или внесли первый ипотечный взнос, или погасили ранее оформленный кредит на жилье, реконструировали или достроили частный дом. Еще один распространенный способ применить выплату — потратить ее на образование детей. Это и учеба в высшем учебном заведении, и, например, частный детский сад.

Авторы законопроекта видят в предложенных суммах «реальную дополнительную помощь», которая в перспективе улучшит условия развития и воспитания подрастающего поколения и положительно скажется на демографии.

Изменения были предложены вслед за распоряжением президента РФ Владимира Путина продлить программу маткапитала до 2030 года в ходе послания Федеральному собранию.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные заявления Путина из его ежегодного послания.