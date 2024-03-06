«Будет делиться опытом»: Костомаров собирается создать фонд поддержки ветеранов СВО

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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Потерявший конечности фигурист собирается помогать военнослужащими преодолеть преграды, с которыми столкнулся сам.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров собирается создать фонд поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, которые вернулись с серьезными ранениями. Об этом в беседе с KP.RU рассказал агент спортсмена Вадим Кормилицын.

«История Романа, его возвращения, его возрождения — пример для всех нас. Проведя 175 дней между жизнью и смертью, потеряв силы, руки, ноги, Роман не сломался», — сказал агент.

Кормилицын отметил, что Костомаров даже не хотел возвращаться домой на инвалидной коляске. Вместо этого он упорно ждал протезы, а потом тренировался на них ходить, чтобы вернуться к близким на «новых» ногах.

Агент рассказал, что фигурист не собирается посвящать себя тренерской карьере. Зато спортсмен собирается делиться своим опытом с людьми, которые столкнулись с подобными трудностями. Костомаров видит себя мотиватором.

«Он хочет рассказывать людям, как не сдаться, как выжить. А еще думает о создании фонда, это сейчас в процессе обсуждения. Ребята, потерявшие руки или ноги в зоне СВО, нуждаются в поддержке, которую фонд Костомарова будет им оказывать. Думаю, это хорошая идея, и она реальна. Роман будет делиться опытом преодоления, освоения протезов, показывать, как учиться ходить», — сообщил Кормилицын.

Костомаров был госпитализирован в начале января 2023 года с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костомаров рассказал, что помогло ему выжить.