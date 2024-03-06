Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Кто позвал замуж поющую телеведущую?

Певице Ольге Бузовой сделали предложение руки и сердца. Это стало очень неожиданным поворотом событий для самой звезды. Перед знаменитостью стали на колено прямо во время съемок шоу на одном из федеральных каналов.

На такой шаг решился блогер Меружан Мовсисян. Сначала он отвечал на вопросы и пытался понять, какое у певицы настроение. Когда мужчина почувствовал подходящий момент, то тут же встал на одно колено, открыл коробку, в которой лежало обручальное кольцо.

«Выходи за меня! Ты хотела, и вот настал тот самый день!» — сказал блогер.

После такого неожиданного предложения, Бузова очень сильно засмущалась и попросила Мовсисяна подняться. Пока что неизвестно, какой будет ответ певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что музыкальная исполнительница Ольга Бузова рассказала о сложностях на пути к успеху. Она отметила, что ей приятно, что сейчас многие слушают ее наставления.