Предвыборный «супервторник»: в США провели ключевой этап президентских праймериз

Фото, видео: Reuters / Cheney Orr; 5-tv.ru

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Сразу в 15 штатах избиратели определили, кого хотят видеть кандидатами на пост главы государства.

В США накануне прошел так называемый «супервторник». Это, наверное, главное событие президентской гонки, кроме, конечно, самих выборов. Если говорить проще, то сразу в 15 штатах избиратели определяют, кого они хотят видеть кандидатами на пост главы государства.

Основных претендентов, конечно, двое: это Джо Байден и Дональд Трамп. Но даже с ними все оказалось не слишком просто — все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США заявили о потере Байденом своих сторонников. Результаты опроса газеты The New York Times и Сиенского колледжа показали, что 10% проголосовавших в 2020 году за действующего главу Белого дома американцев теперь поддерживают его главного конкурента — Трампа.