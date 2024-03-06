Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Попытки Запада «отменить» российскую культуру — тщетны. На это указывает большой интерес к нашей стране у молодых людей из самых разных уголков планеты.

Никакой изоляции России нет, а любые попытки Запада представить ее как изгоя — разбиваются об огромный интерес к нашей стране. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил Эмир Кустурица.

Сербский режиссер и музыкант участвует во Всемирном фестивале молодежи, который проходит в «Сириусе». И большое количество гостей, по его словам, лишь подтверждает — Россия в авангарде мировой политики и культуры.

«Я думаю, что это очень хорошая вещь. И политически тоже. Потому что, я думаю, что эта изоляция, о которой говорит Запад, ее нет. И тут (на фестивале. — Прим. ред.) много людей, что это хорошо видно», — отметил Кустурица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад проиграл в противостоянии с Россией.