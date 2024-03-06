Путин по видеосвязи открыл три новых производственных предприятия

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Объекты расположены в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии.

Президент РФ Владимир Путин накануне был в Ставропольском крае, где ему показали технологии, которые успешно заменяют человека. Собирать урожай там помогают роботы. Искусственный интеллект входит и в эту часть нашей жизни.

Кроме того, по видеосвязи Путин дал старт сразу трем агропромышленным объектам. В Алексеевке в Белгородской области теперь занимаются импортозамещением в спортивном питании. В Волхове в Ленинградской области — новый центр по производству отечественных удобрений. Производство фосфорных добавок теперь вырастет сразу в пять раз.

А в Мордовии возвели новый комплекс по мясопереработке. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительницы Ставрополя расцеловали Путина во время встречи.