Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи с официальным визитом

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Высокий гость рассчитывает на личные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу Запорожской АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Сочи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Накануне визита в Россию глава агентства подчеркивал, что готов продолжать обсуждение ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС). Кроме того, Гросси отмечал, что считает необходимым налаживание диалога между Киевом и Москвой.

В рамках деловой поездки в РФ у гендиректора МАГАТЭ запланирован ряд встреч. Официально визит Гросси был подтвержден в последний день февраля. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приезд Гросси, не исключал возможности его встречи с Владимиром Путиным.

На Запорожской АЭС Гросси побывал 7 февраля. Накануне визита в Россию он подтверждал свое желание переговорить с главой государства. По словам гендиректора МАГАТЭ, для него важно обсудить «технические моменты», а также получить представление о планах работ на объекте. Станция расположена в городе Энергодар на левом берегу Днепра. Она перешла под контроль российских военных с октября 2022-го. Украинские боевики продолжают атаки и периодически обстреливают территорию АЭС.

Ранее, писал 5-tv.ru, Рафаэль Гросси озвучил свое мнение о реальности угрозы ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.