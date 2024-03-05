Нарышкин заявил о создании США разведсети вблизи России

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Речь идет о ряде соседних стран, помимо Украины.

США создают широкую разведывательную сеть в соседних с Россией странах для ведения подрывной работы против нее. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире федерального телеканала.

«Разведывательные службы Соединенных Штатов Америки создают такую широкую разведывательную сеть не только на территории Украины, но и в других странах, где это возможно, в том числе и в странах, которые приближены к территории Российской Федерации, с тем чтобы с позиции этих стран вести подрывную работу против нашей страны. И такая работа ведется», — отметил Нарышкин.

На днях The New York Times сообщила о сети баз ЦРУ и MI-6 на Украине, построенных после госпереворота 2014 года. Речь в статье идет о 12 секретных объектах. По данным издания, в одном из бывших советских бункеров глубиной в несколько этажей планировалось разместить станцию радиоэлектронной разведки, чтобы взять под контроль весь юг России от Волгограда до Сочи.

Также отмечается, что шпионские центры ЦРУ уже десять лет собирают разведданные о России, а последние два года предоставляют разведданные для ракетных ударов, координируют командиров ВСУ, следят за американским оружием и даже напрямую управляют украинскими боевиками и диверсантами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США обвинили правительство страны во враждебных отношениях с Россией.