«До сих пор бровь не поднимается»: Стас Михайлов рассказал о последствиях ботокса

Стас Михайлов признался, что у него не поднимается бровь после уколов ботокса

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Представители шоу-бизнеса внимательно следят за своим внешним видом. И иногда, стараясь как можно дольше сохранить свежесть лица, сталкиваются с неприятностями.

За последнее время народный артист РФ Стас Михайлов очень изменился внешне. Поклонники отмечают, что певец похорошел. На шоу рэпера Басты музыкальный исполнитель раскрыл секреты своего ухоженного внешнего вида, упомянув об уколах красоты.

Музыкант даже сбросил около 17 килограммов. Однако в погоне за молодостью артист столкнулся с неприятными последствиями.

«Быть стройным, наверное, лучше, чем быть толстым и жирным. <…> Операции у меня были связаны с волосами и пробная с ботоксом. Вот после ботокса у меня до сих пор не поднимается бровь. После этого я закончил», — признается артист.

Также он упомянул о бороде, из-за которой его перестали узнавать люди на концертах. Про современную моду Михайлов тоже не забывает. На смену стиля в одежде, по его словам, повлияла поездка в Австралию. Там Михайлов вдохновился отношением к одежде жителей страны и полностью поменял свое мнение о том, как выглядеть и одеваться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жена Стаса Михайлова впервые показала лицо маленькой внучки.