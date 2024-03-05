Кириенко рассказал о лидерских принципах участникам марафона «Знание»

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Какое напутствие получила молодежь?

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с участниками марафона «Знание. Первые», который проходит на полях Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Политик рассказал подрастающему поколению о лидерских принципах.

На встрече присутствовали молодые люди из более чем 30 стран, включая Пакистан, Непал, Монголию, Испанию, Францию и Китай. Кириенко напомнил им, что за ними будущее, и поэтому на них лежит большая ответственность.

«Хочу пожелать вам успеха и в качестве напутствия поделиться собственным опытом — это десять принципов жизни, которые помогают мне управлять процессами в условиях непредсказуемого и меняющегося мира», — сказал он.

Политик выделил способность осознавать личную ответственность, готовность управлять ситуацией, умение видеть возможности в любой проблеме и коммуницировать с разными людьми. Также нужно ставить большие цели и не сдаваться на пути к их достижению, резюмировал Кириенко.

В конце мероприятия он пожелал участникам марафона успехов. Он подчеркнул, что «Знание. Первые» и сам фестиваль получились яркими благодаря тому, что участники были активными и увлеченными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый нацпроект «Молодежь России» запустят уже в 2024 году.