Может отвалиться? Что не так с новым носом Алисы Казьминой

Фото, видео: Instagram* / arshavina_alisia_7; Личный архив Владимира Плахотина; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Экс-супруге Андрея Аршавина пришлось пережить около шести операций, чтобы вернуть целостность лица. Однако не все верят, что хирургическое вмешательство совершило чудо.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — Алиса Казьмина — недавно шокировала поклонников своим новым лицом. Пострадавшая от серьезного недуга модель вышла в свет с новым носом. Врачи совершили невозможное. Они буквально восстановили его по кусочкам.

Женщина перенесла около шести операций. Многие специалисты отказывались браться за сложное и нереальное восстановление практически «исчезнувшего» носа с лица Алисы. Но Казьмина смогла найти опытного хирурга, который не побоялся взяться за эту работу, пишет KP.RU.

Родственники модели отмечают, что работа над новым носом длилась почти полтора года. Предстоит еще коррекция, и не одна. Но точная причина разрушения носа до сих пор неизвестна. Родные Казьминой также отметили, что она очень сильная женщина, которая позитивно настроена на долгожданное разрешение проблемы. Близкие уверяют, что модель уже готова и к третьему браку.

Контуры носа женщины восстановлены. Теперь она может не скрывать лицо. Нос ей собрали из собственных тканей, лоскутов со лба и носогубных складок. А для основы были взяты хрящи с ушей и часть из ребра.

Правда ли это?

Несмотря на свершившееся чудо, многие сомневаются в возможности полного восстановления носа в случае Казьминой. Например, пластический хирург Владимир Плахотин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru отметил, что не верит в то, что модели смогли восстановить нос. Врач считает, что в таком запущенном случае собрать его просто невозможно. Даже Майклу Джексону, которому пластические хирурги изуродовали нос, не смогли его восстановить.

«Никто не возьмется за такой нос. Это невозможно. Чудес на свете не бывает», — утверждает врач.

По словам Плахотина, это может быть фотошоп или грим. Новый нос не на что «устанавливать», он в любом случае «отпадет». Пластический хирург считает, что у Казьминой катастрофическая ситуация с носом.

Виноват ли сифилис?

В самом начале бывшая жена футболиста уверяла поклонников, что ее нос буквально исчез на глазах из-за аутоиммунного заболевания, но после начала обвинять собственную мать в заражении ее третичным сифилисом. Медики тут же опровергли эту информацию, заявив, что такой сифилис встречается только у асоциальных людей. Его развитие возможно только при полном отсутствии лечения. Тем более что в быту подцепить сифилис практически невозможно.

Врач-психиатр и нарколог Владимир Каторгин в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru объяснил, что заболевание сифилисом можно проверить с помощью одного анализа. Но он отмечает, что страшный недуг Казьминой мог привести к проблемам с психикой, поэтому она могла искать виновников в своей проблеме.

Фото, видео: Instagram* / arshavina_alisia_7; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

«Лечиться, конечно, нужно. Естественно, у некогда молодой и красивой, успешной девушки такие негативные изменения во внешности могут вторично привести к развитию тревожных расстройств, депрессий, ипохондрических расстройств и массу чего», — объясняет специалист.

Беда не приходит одна

После развода с Аршавиным Казьмина пыталась всячески скрывать появляющиеся проблемы во внешности. Но уже в 2020 году поклонники начали их замечать. Яркий образ Казьминой всегда привлекал к себе много внимания. Люди стали отмечать, что на своих фото модель часто прикрывает область носа. Сначала у всех появились подозрения в неудачной пластике, но это оказалось не так.

Наконец Алиса призналась, что столкнулась со страшной болезнью, которая подкосила ее аутоиммунную систему. Женщине пришлось пройти через две операции, чтобы сохранить жизнь.

Ее лечащий врач Андрей Звонков сообщил, что болезнь модели могли спровоцировать несколько факторов. Во-первых, ангина могла привести к развитию стафилококка, чужеродного белка, похожего по строению на пептиды соединительных волокон. Такие клетки начинают «истреблять» иммунитет организма, что и приводит к разрушению здоровых тканей.

Во-вторых, к такой проблеме могла привести некачественная операция по усовершенствованию внешности. Хотя Казьмина постоянно утверждает, что посещала только профессионалов, чтобы подкорректировать свою внешность.

У бывшей жены Аршавина были сильные головные боли, а врачи не могли понять, как правильно с этим бороться. Вскоре был поставлен диагноз — аутоиммунный некроз лобного участка и пазух решетчатого и клиновидного типа. У пациентки началось быстрое разрушение лицевых и хрящевых тканей, которое очень сложно остановить и восстановить.

На передаче с ведущим Борисом Корчевниковым Казьмина призналась, что ее проблемы со здоровьем также связаны с разладом отношений с футболистом. Она подчеркивала, что ее отделяло буквально два сантиметра от того, чтобы сепсис не затронул головной мозг. Последствия могли быть летальными.

Из-за огромного стресса у Казьминой началась депрессия, потеря веса, почечная недостаточность. Она начала усиленно искать пластического хирурга, который возьмется за ее недуг и вернет прежнюю красоту. Тогда медики выяснили, что причина страшной болезни может крыться в совсем другом.

«Чтобы убрать рубцы, требуется жир. Я вызываю приятеля Вячеслава, который работает в скорой. Стоит, смотрит виновато и вдруг признается, что ему звонили — сын Леша, потом мама. Мол, сын интересовался, что нужно сделать, чтобы положить человека в психиатрическую клинику. Слава рассказал, что это возможно только в двух случая: доведение до психоза и нейросифилис. Оказалось, когда Слава ставил мне капельницы, на них и была инфекция. Я сейчас этим больна», — рассказывала модель.

Но точная причина страшного недуга до сих пор не установлена.

Кто такая Алиса Казьмина

О девушке узнали после ее отношений с российским футболистом Андреем Аршавиным. Но мало кто знает, кем Алиса была до популярности. Она родилась в Санкт-Петербурге в 1982 году. Образование получила в Высшей школе журналистики при Санкт-Петербургском государственном университете, где училась на заочном отделении. Еще в молодости девушка была яркой, амбициозной и целеустремленной.

В первый раз замуж Алиса вышла за бизнесмена и предпринимателя Алексея Казьмина. В семье родились двое детей — мальчик и девочка. Будучи в отношениях с Алексеем Алиса решила отправиться в Лондон по контракту с модельным агентством. Там она и познакомилась с Андреем Аршавиным, который на тот момент был в браке с Юлией Барановской. Между ними сразу вспыхнула искра. Молодые люди быстро поняли, что не могут жить друг без друга.

Алиса ушла от мужа ради новой любви со спортсменом. Вскоре и беременная от Аршавина Барановская узнала об измене мужа, их брак разрушился. В 2013 году новая пара появилась вместе на светском мероприятии. У Казьминой уже тогда на безымянном пальце сверкало кольцо с бриллиантом.

Влюбленные планировали сыграть свадьбу еще в 2015 году, но из-за сложностей развода Аршавина, ее пришлось отложить. Официально пара зарегистрировала свои отношения 1 сентября 2016 года. На торжестве супруги выглядели изумительно. Многие оценили красоту новой жены футболиста.

Почти сразу после свадьбы семья объявила о скором пополнении — 11 февраля 2017 года у пары родилась дочка Есения. Семья футболиста поселилась в трехэтажном особняке Санкт-Петербурге. Примечательно, что Алиса собственноручно нарисовала эскиз камина в гостиной и спроектировала детскую комнату.

Но счастье длилось недолго. В 2017 году жена Аршавина сообщила в своем блоге, что планирует подавать на развод. Проблема была слишком очевидна — измена. Но Андрей сделал все, чтобы Алиса его простила. В итоге женщина поняла, что все-таки любит мужа и терять его не хочет.

Все вроде бы наладилось, но в январе 2019 года Казьмина призналась, что уже давно развелась с футболистом. Причины решила не называть. По решению суда Аршавин должен выплачивать ей алименты на дочь и денежное содержание самой матери до тех пор, пока ребенку не исполнилось три года.

Болезнь, которая вскоре подкосила Казьмину, повлияла на ее психику. Женщина начала искать виноватых. В частности, уже упомянутую ранее собственную мать. Казьминой казалось, что ее родительница специально ее заразила, подговорив одного медика, и якобы длительное время наблюдала, как дочь угасает.

Также Алиса упомянула и первого мужа, который, по ее мнению, объединился с экс-тещей и специально портил психику Алисы, будто желая отобрать детей. Казьмина даже грозила судом.

Новый пластический хирург подарил Казьминой надежду. Все задаются вопросом: насколько великая вероятность, что нос не провалится снова. Но это покажет только время.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что уложило Бари Алибасова на больничную койку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ