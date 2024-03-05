«Он там был»: в Германии назвали имя виновника утечки разговора офицеров бундесвера

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Revierfoto

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Речь идет о записи беседы немецких военных, которые обсуждали возможность ударов по Крымскому мосту.

В утечке разговора немецкий военных, которые обсуждали возможные удары по Крымскому мосту, винават бригадный генерал Франк Грефе. Об этом заявляет издание Bild.

Авторы материала основываются на заявлении министра обороны ФРГ Борис Писториус, который признался, что никакого взлома системы безопасности не было, просто один из офицеров, находящийся в Сингапуре, пренебрег правилами безопасности и подключился по каналу незащищенной связи.

«Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля. Там он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow», — говорится в статье.

Разговор немецких офицеров был обнародован 1 марта 2024 года. В беседе они обсуждали необходимость отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, в которых категорически отказывает канцлер Олаф Шольц, а также планирование атаки на Крымский мост.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Шольц недоволен, что диалог офицеров ФРГ просочился в Сеть.