«Прошу не обижаться»: Кологривый публично извинился перед фанатами
Актер Никита Кологривый публично извинился перед фанатами
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Артист приехал на съемки в Сочи, где его с нетерпением ждали поклонники.
Популярный российский актер Никита Кологривый публично попросил у поклонников из Сочи прощение. В своем Telegram-канале он выразил сожаление, что не смог уделить всем время.
Актер прибыл в курортный город для съемок в новом проекте, и его сразу же атаковали толпы фанатов, которые хотели взять у кумира автограф, сделать с ним фото и просто пообщаться.
«Ребята, все те, кто не успел со мной сфотографироваться, не смог, кто ждал меня два дня, кто ждал меня день. Хочу перед вами извиниться за то, что я не всем смог уделить время. Прошу не обижаться», — написал артист.
Кологривый отметил, что съемочная команда просто не была готова к такому количеству публики. Актер пообещал впредь стараться находить время на всех фанатов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как режиссер фильма о Жирновском опровег слухи о назначении на главную роль Кологривого.