Макрон об использовании замороженных активов России: «Это ослабит Европу»

Фото: www.globallookpress.com / Luc Nobout

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Последние месяцы Запад пытается придумать законные способы, которые могли бы оправдать откровенное хищение имущества РФ.

Париж не будет поддерживать решение об использовании замороженных российских активов, если это противоречит международному праву. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы не поддерживаем меры, которые не соответствуют международному праву. И мы против того, чтобы начинать дебаты, которые, я считаю, ослабят Европу, где находятся многие из этих активов», — сказал Макрон на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов РФ. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его мнению, ЕС должен использовать их для финансирования Украины, в том числе, в рамках отправки военной помощи киевскому режиму. Правда, Бретон так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это.

А министр финансов США Джанет Йеллен уверена, что законный способ изъятия активов России нужно придумать как можно быстрее.

«Нашей коалиции необходимо в срочном порядке найти способ раскрыть потенциал этих замороженных активов для поддержки украинского сопротивления и долгосрочного восстановления», —заявила Йеллен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Европе анонсировали презентацию официального предложения по активам России.