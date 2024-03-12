Сложно смириться: как парень внучки Каримова реагирует на ее бывшего Сардарова

Фото, видео: Instagram* / mashatilly; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Мариам Тилляева обвиняла своего экс-супруга Амирана Сардарова в эмоциональном и физическом абьюзе, многочисленных изменах и даже в краже драгоценностей.

Внучка экс-президента Узбекистана поделилась, как новый парень реагирует на ее прошлые отношения с Амираном Сардаровым. Об этом девушка эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на вечеринке в русском стиле Russian Party Super совместно с VK.

В начале года в сети появилась информация, что у бывшей жены Амирана Сардарова Мариам Тилляевой завязались новые отношения. Возлюбленным оказался 24-летний предприниматель Шон, который родом из Узбекистана. По словам девушки, 4 марта они отметили полгода вместе.

«Да, он мой молодой человек. Я просто стараюсь не афишировать так сильно свои отношения, потому что, когда мы рождаемся девушками, нас всегда ассоциируют или с нашими отцами, или с мужьями, или там, я не знаю, с детьми. Мне просто хочется быть Машей Тилляевой и развиваться в этом медиа-поле, и чтобы мои отношения были более секретными», — рассказывает блогер.

По признанию Мариам Тилляевой, вначале ее парню было тяжело принять ее скандальные отношения с Амираном Сардаровым. Бывшие супруги несколько раз расставались и сходились. Тилляева обвиняла своего экс-мужа в эмоциональном и физическом абьюзе, многочисленных изменах и даже в краже драгоценностей.

«С узбекскими своими понятиями и устоями моему парню изначально было сложно смириться с моими прошлыми отношениями, но, мне кажется, когда человек любит, он все примет и поймет», — рассказала девушка.

Ранее 5-tv.ru писал, что внучка Каримова заявила о новом унижении из-за измены Сардарова.