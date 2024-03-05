Новое прочтение: Эмир Кустурица снимет в России фильм по произведениям Достоевского

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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В одной картине сплетутся сразу два сюжета — романов «Преступление и наказание» и «Идиот».

По-новому на творчество писателя Федора Достоевского решил взглянуть Эмир Кустурица. Сюжеты романов «Идиот» и «Преступление и наказание» сербский кинорежиссер планирует соединить в одном фильме. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям», которое дал в рамках Всероссийского форума молодежи. Режиссер признался — новая картина станет самым важным фильмом в его жизни.

«Я думаю, что этот эксперимент, в котором главную роль играет такой синтез князя Мышкина и Раскольникова, что теоретически даже невозможно. Но на практике, я думаю, что много таких характеров, которые объединяются — характеристики одного и другого», — сказал режиссер.

Съемки будут проходить в Сибири, на юге России и, конечно, в Санкт-Петербурге. В будущем Эмир Кустурица также планирует снять фильм по произведению Николая Гоголя Мертвые души и экранизировать роман Евгения Водолазкина «Лавр».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда «Великолепного века» Озчивит призвал снять российско-турецкий сериал.