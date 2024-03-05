Навстречу друг другу: участники Всемирного фестиваля молодежи обменялись флагами

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Каждый день в «Сириусе» наполнен символическими событиями, чтобы объединить тысячи гостей со всей планеты.

Навстречу друг другу сегодня бежали участники Всемирного фестиваля молодежи, чтобы обменяться флагами своих стран. На финише каждого еще ждала и медаль. Но в этом случае награды не главное, важнее новые знакомства, встречи, положительные эмоции.

Каждый день в «Сириусе» наполнен символическими событиями, чтобы объединить тысячи гостей со всей планеты. О грандиозном празднике дружбы расскажет корреспондент «Известий» Анна Ничуговская. Все подробности — в ее репортаже.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта. Ранее, писал 5-tv.ru, участниками мероприятия стали в этом году 20 тысяч человек.