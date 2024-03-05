Часть кабелей глобального интернета оказалась перебита в Красном море

В Красном море перебили кабели связи между Европой, Азией и Африкой

Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Wackenhut

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Как это сказывается на мировом трафике?

Четыре кабеля глобального интернета, связывающие Европу, Азию и Африку, повреждены в Красном море. Об этом сообщает компания HGC Global Communications Limited.

«Серьезность инцидента в Красном море: из 15 с лишним подводных кабелей в Красном море, четыре из них (Seacom, TGN, AAE-1, EIG) перерезаны», — говорится в сообщении.

Эксперты оценивают, что повреждение кабелей влияет на 25% глобального трафика. Компания уже принимает моры по смягчению последствий. Также разработан план по перенаправлению трафика.

В конце февраля сообщалось, что интернет-связь между Европой и Азией оказалась под угрозой. Хуситы повредили четыре подводных кабеля в Красном море. СМИ тогда писали, что ремонт займет не меньше двух месяцев.

Йеменские хуситы уже несколько месяцев атакуют корабли в Красном море в знак солидарности с Сектором Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британское судно Rubymar, которое было обстреляно йеменскими хуситами, затонуло в Аденском заливе.