«Хотела возродить лидерство Америки»: Нуланд уйдет в отставку в ближайшие недели

Фото: www.globallookpress.com / Kirill Chubotin

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Американский политик уже уведомила о своем решении госсекретаря США.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд собирается уйти в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента со ссылкой на заявление главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена.

По словам госсекретаря, Виктория Нуланд, как и полагается, уведомила его о своем решении покинуть пост за несколько недель.

«Она олицетворяла стремление президента Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира», — говорится в заявлении Блинкена.

Обязанности Нуланд временно переданы заместителю госсекретаря Джону Бассу.

Виктория Нуланд — весьма одиозный американский политик, чья позиция в отношении России отличалась порой откровенной агрессией. Так, в феврале текущего года она заявила, что США обязаны подготовить «самый разрушительный пакет санкций» против РФ. Кроме того, дипломат в числе первых выступала за отправку Украине военной помощи, которая исчислялась миллиардами долларов.

Также Нуланд не стеснялась в выражениях, говоря о государствах, продолжающих дипломатические и прочие отношения с Россией, как о «группе недостран».

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