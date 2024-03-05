МУС выдал ордера на арест командующих авиацией и Черноморским флотом РФ

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Klaus Rainer Krieger

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Многие страны осуждают деятельность суда в Гааге.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест командующих авиацией и Черноморским флотом России. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Уточняется, что речь идет о командующем дальней авиацией генерал-лейтенанте Сергее Кобылаше. Еще сообщается об адмирале Викторе Соколове. Он занимает пост командующего Черноморским флотом.

Согласно документу, они якобы ответственны за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в контексте украинского конфликта.

Международный уголовный суд в Гааге, который не признает российская сторона, начал работу в соответствии с Римским правом еще в 1998 году. В 2016 году Москва в очередной раз подтвердила, что в принципе не желает заключать какие-либо договоренности на этот счет.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что присоединившиеся к МУС страны Запада «приватизировали» его секретариат, превратив орган в «правосудие по-натовски». Ряд государств резко осуждает деятельность суда в Гааге. Самым ярым противником деятельности МУС являются США. В 2002 году американское правительство отозвало свою подпись под Римским правом. Решительно выступили против существования гаагского суда и КНР, Индия, Израиль, Иран и другие страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск судью МУС Серхио Годинес.