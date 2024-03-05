«Цифра меняется каждый день»: Евросоюз заявил о новых поставках снарядов на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Shanae Garrett

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Речь идет о боеприпасах, которые предприятия организации производят исключительно ради отправки киевскому режиму.

Евросоюз собирается поставить Украине 250 тысяч снарядов, специально произведенных для киевского режима. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

Поставки планируются к концу марта текущего года. Новые снаряды станут дополнением к тем, что Киев уже получил — более 300 тысяч, которые страны Европы вынули из собственных запасов.

«От европейской промышленности путем совместных заказов мы рассчитываем произвести и поставить Украине до конца этого месяца еще около 250 тысяч снарядов. Из имеющихся запасов мы поставили Украине около 330-350 тысяч снарядов, не могу назвать точную цифру, она меняется каждый день», — сказал Боррель во время традиционной пресс-конференции в Брюсселе.

Стоит отметить, что заявление о целевом производстве снарядов непосредственно для Украины было сделано в начале этого года. Об этом говорил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, отметив, что мощности на предприятиях наращиваются в регулярном формате. Чиновник подчеркнул, что европейские предприятия хотят достигнуть к концу года цифры в 1,4 миллиона снарядов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европа захотела подключить Украину к своей стратегии военной промышленности.