Россиянам объяснили, что делать при нехватке стажа для пенсии

Бессараб: россияне могут докупить не больше половины трудового стажа для пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Такая возможность заинтересует тех, кто не смог сформировать свой пенсионный баланс.

Граждане России имеют право докупить трудовой стаж или пенсионные баллы для пенсии. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Газетой.ру.

«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, не больше половины», — сказала она.

Что касается стоимости, то она ежегодно меняется. Такая возможность заинтересует тех, добавила депутат, кто не смог сформировать свой пенсионный баланс или трудовой стаж в полном объеме.

Бессараб объяснила, что за 2023 год россияне могли купить не больше 8,12 пенсионных баллов за 340 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме создали проект о выплате пенсии в размере двух прожиточных минимумов. Авторами документа стала группа депутатов ЛДПР. Члены партии таким образом показали, что выступают за то, чтобы россияне в старости могли себя хорошо обеспечить.