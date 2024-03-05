В Польше гусеничная машина переехала солдат во время учений НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Правоохранители уже назвали инцидент несчастным случаем.

Во время учений НАТО в Польше гусеничная машина переехал двух военных, один из них скончался. Об этом сообщает местное издание RMF FM.

Инцидент произошел 5 марта на полигоне центра подготовки сухопутных войск в Дравско-Поморском. На место были направлены два вертолета с медиками. Один из пострадавших скончался от полученных травм до приезда врачей, второго эвакуировали по воздуху в госпиталь в Щецине.

Предварительно, все произошло во время учений 1-й Варшавской бронетанковой бригады.

Сейчас там работают оперативные службы. Основная версия случившегося — несчастный случай.

Многонациональные учения альянса под названием Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») проходят с 22 января по 31 мая на территории Германии, Польши и Прибалтики и состоят из 11 различных учебных маневров. Участие в них принимают 40 тысяч солдат и офицеров из всех стран военного блока.

Учения, которые на Западе позиционируют как «крупнейшие после холодной войны», призваны продемонстрировать «силу коллективной обороны НАТО перед лицом потенциальной российской агрессии против альянса».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что британская сухопутная бригада «Крысы пустыни» прибыла в Польшу.