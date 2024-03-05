«Ругались из-за плаката и усов»: Устюгов рассказал о стычке Кинчева и Горшенева

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Звезда «Ментовских войн» поделился воспоминаниями о первой встрече с лидером «Алисы».

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев однажды поругался с ныне покойным фронтменом группы «Король и Шут» Михаилом Горшеневым из-за плаката и нарисованных на нем усов. Об этом забавном случае 5-tv.ru рассказал актер Александр Устюгов перед сольным концертом со своим ансамблем «Экибастуз» в Москве.

«Мы с ним (Кинчевым — Прим. ред.) виделись и работали даже. Мы познакомились при очень забавной ситуации, когда я делал рок-оперу TODD с „Королем и Шутом“. Их репточки были рядом, и Костя повесил плакат на стену, а Горшенев подрисовал маркером усы и бородку. И первая встреча была, когда они ругались из-за этого плаката. Было забавно, потому что два мастодонта музыки, которые в принципе воспитали мой вкус, ругались из-за плаката и усов», — рассказал звезда сериала «Ментовские войны».

Устюгов также признался, что с удовольствием спел бы с кумиром своего детства Кинчевым, которого слушал еще на пластинках, бобинах и кассетах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие легендарные рок-группы, по словам Александра Устюгова, выступят на рок-фествале в Калининграде.