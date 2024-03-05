«Дорогие читатели»: премьер Эстонии фотографией ответила на обвинения в свой адрес
Премьер Эстонии Каллас фотографией завтрака объяснила, что не ест россиян
Фото: www.globallookpress.com / I-Images
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Политик отреагировала на публикацию в американских СМИ, которые указали причины ее несоответствия должности главы Евросоюза.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фото своего завтрака, чтобы доказать, что «не ест россиян». Так политик ответила на публикацию в издании Politico.
Американский портал со ссылкой на мнение неназванного европейского чиновника ранее заявил, что в Евросоюзе не хотят видеть Каллас на посту своего руководителя, потому что ей «нравится есть россиян на завтрак».
«Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?» — задавался вопросом собеседник издания.
Политик отреагировала на публикацию постом в социальных сетях.
«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», — написала Каллас на своей странице в Х, выложив фотографию тарелки с мюсли и ягодами.
My breakfast, dear @POLITICOEurope readers ☺️ pic.twitter.com/ryB6omsF6p— Kaja Kallas (@kajakallas) March 5, 2024
В середине февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас в рамках уголовной статьи. Она занимает пост премьер-министра Эстонии с января 2021 года. Политик призывает страны НАТО готовиться к войне с Россией, а также выступает за искоренение русской культуры на территории своей страны. Кроме того, она принимает участие в организации сносов памятников советским воинам-освободителям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему в Таллине боятся, что какая-либо страна выдаст Каллас.