Встает вопрос выбора: почему матери защищают отчимов-насильников

Фото: www.globallookpress.com / Gary Houlder

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Матери-одиночки, заводя новые отношения, часто приводят мужчину в свой дом. К сожалению, отношения ребенка с новым «папой» складываются не всегда.

Родная мать может не замечать издевательств над ребенком. Или делать вид, что не замечает их. Дети же могут подвергаться насилию в родном доме. Чаще всего они терпят плохое отношения от отчимов. Почему женщины продолжают жить с такими мужчинами? На этот вопрос ответил психиатр Михаил Тетюшкин в беседе с NEWS.ru.

«У этих женщин инфантильная позиция. Она решает сразу массу вопросов. Это и сохранение этого мужчины, который, может быть, и не особо нужен, но как бы для хозяйства пригодится. Это и избежать позора: лучше мы закроем на это глаза, не выносить сор из избы», — объяснил психиатр.

В первую очередь, на родителе лежит ответственность за безопасность ребенка, заметил Тетюшкин. Поэтому, если женщина делает вид, что «не видит», как ее сожитель проявляет нездоровый интерес к ребенку, она становится соучастницей преступления.

Врач рассказал о том, что иногда дети могут не понимать, что над ними надругались. Они могут этого даже не помнить, но уже во взрослом возрасте память выдает ужасные эпизоды. Пережитое растление наносит серьезный урон, у таких людей может сильно страдать не только ментальное здоровье, но и физическое — продолжительность жизни может сократиться на 15-20 лет.

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