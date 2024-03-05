Чехии не хватает денег для закупки и отправки боеприпасов Украине

Bloomberg: семь стран ЕС хотят собрать деньги на 800 тыс боеприпасов для Киева

Фото: HANNIBAL HANSCHKE / ТАСС

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Франция уже собирается оказать помощь своему союзнику.

Франция и другие европейские страны собираются поддержать Чехию в ее инициативе о закупке в третьих государствах 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для последующей отправки на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что французский лидер Эмманюэль Макрон может на этой неделе объявить о присоединении к инициативе Чехии. Данный вопрос он, вероятно, обсудит с чешским премьер-министром Петром Фиалой в ходе встречи в Праге 5 марта.

Принять участие в плане также решили Германия, Дания и Нидерланды. Еще рассматривают такую возможность Латвия и Литва.

В середине февраля президент Чехии Петр Павел заявил о способе закупать снаряды для Украины. Главная загвоздка — деньги. В частности, речь идет о 800 тысячах артиллерийских снарядов разного калибра.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Европе забили тревогу из-за дефицита боеприпасов. Там уже готовы бросаться камнями в случае втягивания в гипотетический вооруженный конфликт.