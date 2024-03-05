Худеем к лету: тренер назвал лучшие упражнения для фигуры

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

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Следить за состоянием своего тела очень важно. Особенно, если вы ведете малоподвижный образ жизни. Всего пара упражнений поможет в этом.

Важно держать свое тело в тонусе. Это не только позволит лучше выглядеть, но и поможет избежать многих проблем со здоровьем. Как избавится от «пивного животика», рассказала NEWS.ru спортивный тренер Мария Волынкина.

Лучше всего с несовершенствами в фигуре справляются многосоставные упражнения. К ним относятся приседания, становая тяга, выпады, жим лежа, планка и отжимания. При их выполнении работают несколько групп мышц и суставов.

«Это требует от тела много энергии, а значит, больше сжигается калорий, плюс повышается выносливость, усиливается сила и мощность», — сказала Волынкина.

Из-за сидячего образа жизни может появится «пивной животик». Если человек ведет малоподвижный образ жизни, то занятия спортом лучше начинать постепенно, по принципу «от простого к сложному». Важно не переусердствовать с упражнениями во время первых тренировок.

Тренер посоветовала начинать с 10–15 повторений на каждое упражнение, а дальше постепенно увеличивать их число.

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