Шойгу: российские войска продолжают продвигаться после взятия Авдеевки

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Глава Минобороны РФ отметил мужество и храбрость бойцов в зоне спецоперации.

Российские войска после освобождения Авдеевки продолжают продвигаться, тесня противника в западном направлении. Об этом на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По словам руководителя военного ведомства, после отступления из города Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались занять новые рубежи недалеко от Авдеевки, но им это не удалось.

«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное и продолжает теснить противника в западном направлении», — сказал Шойгу.

Министр обороны подчеркнул, что российские бойцы успешно решают проставленные в ходе СВО задачи, демонстрируя при этом лучшие качества настоящих героев своей страны, в том числе, мужество и храбрость.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны РФ подтвердило уничтожение второго танка Abrams в районе Авдеевки.