Шойгу объяснил, зачем были воссозданы Ленинградский и Московский военные округа

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В конце февраля президент подписал указ об этом, чтобы повысить эффективность управления армией России.

Создание Ленинградского и Московского военных округов связано с расширением Североатлантического альянса и наращиванием его военного потенциала. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«На фоне наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ, расширения альянса за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции нами предприняты шаги по усилению группировок войск на северо-западном и западном стратегических направлениях», — сказал он.

В этой связи и было решено создать межвидовые стратегические территориальные объединения российских войск — Ленинградский и Московский военные округа.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин подписал 26 февраля указ об установлении военно-административного деления страны. За округами закреплены соответствующие территории, в том числе новые регионы. С помощью всех этих мер получится существенно повысить эффективность управления войсками и силами России.

При этом Шойгу заявил о намерении и дальше совершенствовать состав и структуру армии соразмерно угрозам, которые возникают в отношении безопасности нашей страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что зданию штаба Московского военного округа вернули исторический облик. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о завершении его реставрации.