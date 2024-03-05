Мост через реку Волхов в Ленобласти открыли почти на два года раньше срока

Фото, видео: 5-tv.ru

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Новая переправа была возведена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Новый мост протяженностью более километра открыли сегодня в Ленинградской области. Он перекинулся через реку Волхов и ведет в Кириши — это один из промышленных центров региона.

Старая переправа там была построена еще в 1960-е, она сильно обветшала и уже не справлялась с транспортной нагрузкой. А единственный дублер находился в 300 километрах на федеральной трассе в Волховском районе.

Новый мост построили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы завершили почти на два года раньше срока.

Новый мост в Киришах называют гигантом: шесть опор, пять пролетов. Общий вес конструкций свыше двух тысяч тонн. Стоимость проекта почти пять миллиардов рублей. Большая часть средств — из федерального бюджета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мневниковской пойме в Москве.