Вызывает атеросклероз и инсульт: чем опасно сливочное масло?

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Натуральный продукт тоже может быть вреден для здоровья. Особенно, если у человека есть заболевания, при которых необходимо соблюдать низкокалорийную диету.

Несмотря на потрясающий вкус и натуральность, сливочное масло может быть крайне опасно для здоровья. Кому нельзя употреблять этот продукт, рассказала врач-терапевт Кристина Заплавнова, пишет NEWS.ru.

Сливочное масло богато каротином и витамином D, но, как и любой другой продукт оно имеет противопоказания. Суточная норма составляет пять-десять граммов. Злоупотребление может привести к смертельно опасным заболеваниям, таким как инсульт, инфаркт, атеросклероз и ожирение. Медик отметила, что масло имеет много насыщенных жиров, которые могут затруднить работу пищеварительного тракта.

«Нежелательно употреблять сливочное мало людям, уже страдающим от избыточного веса, повышенного холестерина в крови, болезней печени и желчного пузыря», — объяснила Заплавнова.

Таким пациентам продукт противопоказан в любом виде, в том числе в качестве ингредиента выпечки. Сливочное масло полностью запрещено людям, страдающим острым панкреатитом.

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