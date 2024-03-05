«Идеальная дилемма»: как утечка разговора немцев оставила Украину без ракет Taurus

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp / ТАСС

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Теперь Шольц твердо стоит на том, что Киев не получит данный вид снарядов от Берлина.

Расширение военной поддержки Украины от Германии оказалось под вопросом из-за утечки записи разговора немецких офицеров про ракеты Taurus и удар по Крымскому посту. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на оборонного аналитика из совета по международным отношениям ФРГ Кристиана Меллинга.

«Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии», — сказал он.

В публикации также отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц стал лучшей фигурой на шахматной доске президента России Владимира Путина.

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Парламент Германии отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину 22 февраля 2024 года. За принятие документа выступили 182 депутата, против — 480, еще пять воздержались. Позднее в Бундестаге объяснили свою позицию по ракетам Taurus. Шольц также заявлял, что решение окончательное, аргументировав решение рисками ударов по Москве.

Позднее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.

«Исключено»: Шольц снова высказался против отправки ракет Taurus на Украину

Появились сообщения, что запись указывает на подготовку ФРГ к войне с Россией. Однако Берлин опроверг эти утверждения, назвав их абсурдом и продуктов российской пропаганды.

Ранее 5-tv.ru писал, что Великобритания призывает Германию передать Украине ракеты Taurus. Лондон также дал свою оценку утекшему в Сеть разговору немецких офицеров.