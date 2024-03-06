Дворец врет людям? Первый снимок после операции Кейт Миддлтон поставил Великобританию на уши

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Личный архив Льва Авербаха; 5-tv.ru

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Принцесса Уэльская ответила на все вопросы первым появлением после операции. Почему явление Кейт верноподданным спровоцировало новые слухи?

На протяжении двух последних месяцев люди по всему миру гадали, куда же пропала принцесса Уэльская Кейт Миддлтон после плановой операции на брюшной полости. Никто ни разу не видел ее на публике с 25 декабря прошлого года, когда она, принц Уильям, а также трое их детей посетили утреннюю рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке.

По информации Кенсингтонского дворца, уже 16 января этого года Кейт пережила хирургическое вмешательство. Вплоть до 20 января официальные представители монаршей семьи хранили молчание. Спустя четыре дня дворец выпустил официальное заявление, в котором уточнялось: принцесса вряд ли вернется к общественным обязанностям до Пасхи.

Затяжное отсутствие принцессы спровоцировало в Сети волну слухов: фанаты строили теории, заходившие настолько далеко, что в прессе всерьез обсуждались слухи о ее коме.

Принцесса уже не та?

Американский портал TMZ развенчал все домыслы, опубликовал первые кадры Кейт после операции. В кадре измученная и бледная Миддлтон была запечатлена в машине вместе со своей матерью Кэрол. Снимок стал первым за долгое время отсутствия Кейт в публичном поле.

Всего парой снимков зарубежной прессе удалось отвлечь внимание мировой общественности от причин исчезновения Кейт на длительный срок. Впрочем, от внезапного появления принцессы у аудитории меньше не стало — британцы все еще жаждут знать официальный диагноз и подробности госпитализации, а некоторые, особо любопытные, массово сходятся во мнении — пережитое вмешательство превратило будущую королеву-консорта в тень.

«Она выглядит будто сама не своя», «Исхудала сверх всякой меры», «Кейт, как же жаль», — пишут британцы.

Восстановление затянется

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru врач-терапевт Лев Авербах дал оценку внешнему состоянию Кейт Миддлтон и заверил, что это абсолютно нормально, когда человек выглядит несколько иначе после операции, так как организм переживает большой стресс. Принцессе Уэльской потребуется время, чтобы прийти в норму и вернуть себе былое очарование.

«Бывает, что даже после простой операции человек может быть уставшим, бледным. Он может не есть, у него могут наблюдаться изменения в крови, а также могут присутствовать различные боли, с которыми он справляется при помощи препаратов. Он может мало спать или, наоборот, очень много спать. Он может мало двигаться, а также у него могут появиться отеки. Поэтому, конечно, после операции человек первое время может выглядеть так себе», — объясняет специалист.

Стоит сказать, что многие интернет-пользователи не понимают, почему Букингемский дворец никак не может сообщить о текущем состоянии принцессы, если с ней якобы все хорошо. Такое поведение вызывает много непонимания как среди подданных британской монархии, так и среди поклонников королевской семьи по всем миру. Негодующие сходятся во мнении: всего парой слов и несколькими заявлениями в «штабе» успокоили бы публику, а также пресекли бы множество новых слухов и попыток со стороны прессы вторгнуться в личную жизнь семьи принца Уильяма.

«Дворец врет людям», «Сделайте заявление», «Это какие-то безумные интриги», — сходятся во мнениях британцы.

Кейт не одобрила бы

В официальном заявлении, обращенном к аудитории, принц Уильям на правах мужа Кейт заявил: Букингемский дворец будет и дальше придерживаться официальной позиции, которая исключает избыточную откровенность в этой ситуации. Причиной такого поведения принц Уэльский назвал личное желание Кейт Миддлтон не афишировать подробности.

Однако, очевидно, что ссылаясь на мнение своей жены, Уильям лукавил. Миддлтон всегда отличалась своей открытостью и любезностью. Она старалась всегда быть на публике, в каком бы состоянии она ни была. Даже после родов она пыталась как можно быстрее приступить к своим обязанностям по работе. Именно по этой причине такое долгое молчание со стороны всей королевской семьи заставляет многих начать беспокоиться. Многие считают игнорирование вопроса о состоянии здоровья Кейт признаком того, что ситуация вышла из-под контроля.

Любопытно, что основные версии — онкология, пластическая операция, психические проблемы, гинекологические проблемы, аборт и беременность в высших монарших кругах отвергли сразу, но активное муссирование слухов о смерти Миддлтон во дворце упрямо игнорировали. Не стали триггером для пресс-службы и пришедшие на ум многим британцам параллели в судьбе Кейт Миддлтон и принцессы Дианы. Все еще свежа в памяти британцев трагическая история жизни и смерти герцогини, ставшей иконой и объектом для поклонения для сотен тысяч граждан страны по всему миру.

Страдания Уильяма как повод для истерики

Еще одним поводом для беспокойства за состояние Кейт стало поведение принца Уильяма. Так, 27 февраля герцог в последний момент отменил посещение службы в часовне Святого Георгия по случаю дня памяти покойного короля Греции Константина. В качестве причины в королевской семье сослались на «личное дело», распространяться о котором сам Уильям не захотел.

Все те же самые «личные дела» совпали со смертью мужа двоюродной племянницы королевы Елизаветы II леди Габриэллы — Томаса Кингстона. Ему было всего 45 лет. Неизвестно достоверно, стало ли именно это причиной отсутствия Уильяма или же все дело в состоянии жены, но факт остается фактом — Букингемский дворец поддерживает флер таинственности.

Также принц посещал Уэльс по случаю Дня Святого Давида, где один из фанатов поинтересовался самочувствием Кейт Миддлтон. Однако Уильям оставил этот вопрос без ответа, но с радостью принял цветы для своей супруги от пришедших на встречу школьников. Такое поведение кажется странным, ведь принц мог не раскрывать личных подробностей, а просто ответить, что все хорошо.

Такая секретность не понравилась ни британцам, ни поклонникам по всему миру. К тому же все это резко контрастирует с поведением Карла III, который открыто рассказал в начале февраля о своем раке. Надо сказать, что, несмотря на тяжелое заболевание, действующий король еще появляется на публике, а вот Кейт избрала совсем иную тактику.

Вопрос за вопросом

В случае с Миддлтон смущает также тот факт, что период восстановления после операции длится уже долго. Народ также не понимал, почему никто не видел, как Кейт покидала больницу, а также никто не видел, как ее перевозили. Кроме того, непонятно, как вышло так, что за месяцы не было сделано ни одной фотографии принцессы.

Что касается недавних снимков, то некоторые даже уверены в том, что на фотографиях запечатлена совсем не Кейт. Возможно, это могла быть Пиппа — сестра Миддлтон, ведь они внешне достаточно сильно похожи. Свою теорию интернет-пользователи обосновывают тем, что у Кейт Миддлтон есть родинка над губой, тогда как на фотографиях папарацци ее там нет. Кроме того, лицо у предполагаемой Кейт закрыто солнечными очками, поэтому действительно сложно сказать, она ли это или нет.

Однако, если учесть слова врача-терапевта Авербаха по поводу восстановления после операций, то это вполне могла быть Кейт, ведь человек может восстанавливать свои силы и свой внешний вид еще долгое время после разного рода хирургических вмешательств, так как это зависит от индивидуальных особенностей организма. Здесь также стоить учесть плохое качество снимков, где довольно сложно разглядеть все детали на лице, тем более родинки.

Кто-то для пущей убедительности своих версий продвигает теорию о том, что данные фотографии были сделаны раньше или же это и вовсе фейк, сгенерированный нейросетью. Более того, есть версия, что королевская семья могла специально посадить в машину двойника, чтобы отвлечь внимание от Миддлтон, показав таким образом, что с ней якобы все хорошо.

В то же время отмечается, что машина якобы с принцессой Уэльской была замечена в Беркшире — там находится дом Миддлтонов. Получается, если это действительно Кейт, то почему она не во дворце со своим мужем? Вопросов очень много.

Такие люди и без охраны!

Людей также насторожило, что Миддлтон ехала в машине без сопровождения охраны. Так, королевский протокол предполагает обязательное нахождение поблизости охранника, который и должен был быть за рулем автомобиля вместо матери Кейт. В то же время, мать и дочь сидели бы тогда на заднем сидении. Но, с другой стороны, королевская семья могла специально придумать такой трюк, посадив настоящую Кейт на переднее кресло и показав ее якобы случайно, чтобы пресса наконец-то оставила их семью в покое. Однако получилась совершенно обратная реакция. Не исключено, что снимки были также заказаны у таблоида. Возможно, совсем скоро мы узнаем, кто же был прав на самом деле.

Однако есть много людей, кто признал на этих снимках Кейт, верит в их подлинность и с пониманием относится к такому длительному затишью. Они считают, что королевская семья не должна постоянно оповещать о состоянии Кейт. Ведь самое главное, что всем стоит знать, так это то, что публике сообщили о том, что она жива, и ей была сделана успешная плановая операция.

Кроме того, человеку действительно нужна полная тишина и покой, чтобы восстановиться, а тот факт, что она знаменитость и член королевской семьи, не означает, что она должна открыть для всех дверь своей больничной палаты и поговорить со всеми о своем диагнозе. Поэтому многие не критикуют ни Уильяма, ни остальных членов королевской семьи, кто может быть в курсе состояния принцессы.

Недавно появилась информация, что принцесса Уэльская все-таки будет участвовать в репетиции парада по случаю дня рождения короля Карла III, который пройдет 15 июня. Репетиция парада состоится 8 июня. Люди надеются, что увидят Кейт Миддлтон к этому времени уже полностью здоровой и надеются, что все слухи не имели ничего общего с правдой.

Таким образом, новые снимки не только не успокоили публику, но и разожгли еще большие дебаты по поводу здоровья принцессы Уэльской. Так как эта тема активно начинает набирать обороты, то есть шансы, что скоро появятся новые подробности о самочувствии Миддлтон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал таролог о состоянии Кейт Миддлтон.