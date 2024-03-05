Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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По словам губернатора, к региону приближаются вражеские беспилотники.

Авиационную опасность объявили в Воронежской области из-за украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые воронежцы, объявляется авиационная опасность!» — написал глава субъекта.

По словам Гусева, со стороны Украины к региону движутся беспилотники, в связи с чем в готовность приведены силы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв привел к пожару на объекте инфраструктуры в Белгородской области. По данным регионального МЧС, повреждения получил один резервуар. Однако угрозы распространения огня не было.