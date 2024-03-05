Не Илон Маск: названо имя самого богатого человека на планете

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Кому владелец соцсети X уступил первое место?

Рейтинг богатейших людей мира возглавил американский предприниматель и основатель компании Amazon Джефф Безос. Это место он занял впервые с 2021 года. Такие данные опубликовало агентство Bloomberg в разделе «Индекс миллиардеров».

Состояние Безоса за минувшие сутки сократилось на 500 миллионов долларов и сейчас оценивается в 200 миллиардов долларов. С начала года в его кошельке прибавилось 23,4 миллиарда долларов.

Джефф Безос. Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dennis Van Tine

Второе место занял американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск с суммой 198 миллиардов долларов. Он потерял 17,6 миллиарда долларов.

Третью позицию занял владелец группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) француз Бернар Арно. Его состояние оценивается в 198 миллиардов долларов.

Следует отметить, что в рейтинге также фигурирует и россиянин. Самым богатым нашим соотечественником оказался Владимир Потанин, его состояние оценивается в 31,4 миллиарда долларов. Его имя расположено на 48-м месте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск пошел войной на создавшую ChatGPT компанию.